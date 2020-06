„EESTI ESO” | Kirsti Timmer. Tarokaardid või džinn-toonik?

Kirsti tunnistab, et esialgu tarokaardid temaga ei rääkinud, ehkki tavalisi mängukaarte luges ta juba lapsest saati. Kui sõbranna Marilyn Kerro talle isikliku taropaki tegi, olukord muutus – järsku hakkasid kaardid rääkima ja – kuivõrd kaardid valmisid Moskvas – esialgu vene keeles.

Inimesed pöörduvad Kirsti poole väga erinevate küsimustega. Põhilisteks on loomulikult suhte- ja tööküsimused. Aga on ka tükkmaad tõsisemaid teemasid – näiteks tahavad paljud teada, miks nende lähedane on enesetapu sooritanud. Teadmatus närib. Kirsti selgitab, et tavaliselt võetakse enda elu kõige tühisemate asjade pärast ja eriti levib depressioon noorte meeste seas. Kirsti toob kogu saates mitmeid värvikaid näiteid erinevatest juhtumistest, millega ta kaarte pannes on kokku puutunud.

” Sõber Jesper Parve naeris ja ütles, et milleks sulle need kaardid!? Ma võin juua kaks džinn-toonikut ja kõik selle jutu ära öelda.

Kirsti nimetab surma „härra surmaks" ning kasutab surmaenergiat ennustamisel palju. Lisaks on ta surma ise kohanud, kui rasedana peaaegu teise ilma oleks läinud. Milline oli Kirsti surmalähedane kogemus ja kuidas ta sellest imekombel pääses, saab lähemalt kuulata saatest.

Kas saatus on ette määratud või saame seda ise muuta? Või mis üldse käib saatuse alla? Kui varba vastu lauajalga ära lööd, siis ilmselt see ikka kusagil kõrgemal ette polnud planeeritud. Aga kus elavad hinged – kas sealsamas, kusagil kõrgel?

Kirsti vastab neile ja paljudele teistele küsimustele. Lisaks paneb ta saate lõpus ka kaardid lauale ja ennustab „Eesti esole" tulevikku.

Saadet juhib Taavet Kase.

