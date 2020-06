Elustiil #2: kodumaine tootja üllatab uutmoodi jookidega

Peenjoogivabriku Nudist inimesed pole talveund maganud ega ka eriolukorra ajal aega maha võtnud, sest uudiseid, mida jagada, on rohkem kui küll.

Uues „Elustiili” podcast’is on külas väga oodatud inimene – peenjoogivabriku Nudist tegevjuht Mihkel Männik. Tal on kaasas nii mõnedki uued joogid, mis alles sel päeval ilmavalgust nägid, aga mitte ainult! Lisaks räägib ta lähemalt sellest, kus ja millal avatakse Nudisti esimene baar.

Sel hooajal panevad nad rohkem rõhku alkoholivabadele jookidele. Nii võibki nende valikust leida eelmiste suvede hiti – Rabarbra vahuveini alkoholivaba versiooni, mis ei jää oma maitse poolest kuidagi alkoholiga variandile alla. Peale selle leiab Nudisti tootevalikust täiesti uutmoodi alkoholivaba toote – kanepitõmmisega mullivee. „See on minu enda isiklik lemmik,” ütleb Mihkel kogu sarja kohta.

Tootesortiment on laienenud ka õllede puhul. Neist esimene on inspireeritud ja nime saanud tegevjuht Mihkli järgi. „Need on esimesed kolm pudelit, mis pruulijalt kätte sain,” ütleb Mihkel pudelite kohta, mis stuudiosse kaasa sai võetud.

Nagu sellest kõigest veel vähe oleks, leiab Nudisti valikust nüüd ka Rabarbra Eau de Vie (eesti k eluvesi) rabarberiveini destillaadi, mida on õrnalt värskete rabarberitega laagerdatud. „Tulemuseks on õrnroosa, meeldiva rabarberiaroomiga ja delikaatselt hapukas peenviin,” ütleb Mihkel.

Kuidas kõik need joogid maitsevad, kuula juba podcast’ist!