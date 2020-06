Elustiil #6: lihtsad vahendid selleks, et nooruslikkus ja ilu igapäevaselt kättesaadavaks teha

Ilusad juuksed, nooruslik, pingul ja tervislikult jumekas nahk, minimaalselt kortse ning ideaalne kehakaal – kui need märksõnad sind kõnetavad, on uus „Elustiili” podcast just sulle!

Uues episoodis on külas Ultimate Beauty tegevjuht Sandra Volkov. Ta teab täpselt, mida on vaja selleks, et olla iga päev nooruslik ja ilus. „Varasem elukogemus on mulle näidanud, et kõik saab alguse meie seest,” ütleb ta. Tänu Biocyte’i brändi maaletoomisele on Ultimate Beauty ettevõttest saanud ka nutrikosmeetika maaletooja Eestis. Mida see sõna täpselt tähendab, kuula juba saatest.

Sandra räägib ka isikliku loo sellest, kuidas ta üldse toidulisanditele uue pilguga vaatama hakkas, ning toob välja, milline Biocyte’i toode tema juuksestruktuuri ja -kasvu oluliselt muutis. „Enne seda kandsin aastaid pikendusi ja mu juuksed polnud üldse nii heas seisukorras kui praegu.”

Peale selle räägitakse ühest ainulaadsest tootest, mis suudab pakkuda jumekat päevitust ilma päriselt päevitamata või solaariumit külastamata, ja luubi alla võetakse erinevad kollageenitooted.

