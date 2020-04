Näiteks on otsustanud kriisi ajal klientidele uksed avatuks jätta kesklinnas asuva ilusalongi omanik Sandra Napsep, kes väidab, et tema isiklikult ei tunne hetkel, et töö tema kui iluteenindaja tervisele suurt ohtu kujutaks. “Kui ma tunneksin, et see on mulle ohtlik, oleksin kinni, aga samas on ju lahti ka toidupoed ja ehituspoed, kus viibib massiliselt inimesi. Ma ei arvan, et salongis see haigus kuidagi teisiti leviks,” tõdeb ta. “Kasutame töötades maske ja desinfitseerime salongi pidevalt. Ega keegi haigeks taha jääda ja eks see kõik põhineb usaldusel ning sellel, kuidas keegi enda ja teiste tervisest lugu peab. Ühtegi silmnähtavalt haiget inimest me ei teeninda.”

Loos jagavad oma lugu veel ühe Tallinna läheduses uksi lahti hoidva ilusalongi omanik ning kaks klienti, kes on eriolukorra ajal salongi külastanud. Situatsiooni kommenteerib ka Terviseameti Keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Olga Gurjanova.