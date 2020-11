KUULA SAADET | Elustiil: kas ka sina teed neid suurimaid vigu juuksehoolduses?

Kas juuste harv pesemine on tervislik? Kumb on parem, kas fööni kasutamine või loomulikul teel juuste kuivatamine? Kas poešampoonid on ikka nii kahjulikud? Need ja paljud teised juukseteemalised küsimused saavad vastatud uues „Elustiili” podcast’is, kuhu on külla kutsutud Trihholoogiakeskuse esindaja Kelly Saatmann.

Saates võetakse ette kõik levinumad juuksehoolduse kohta käivad müüdid ning samuti räägitakse eestlaste hulgas enamlevinud juuste ja peanahaga seotud muredest.

„Esmalt tooksin välja selle, et meil on palju rohkem psoriaasi kui lõunamaades. See on puhtalt sellepärast, et psoriaasile ei meeldi päike. Seega meie kliimas on väga tavapärane mure just kõõm,” ütleb Kelly ja lisab, et just sügistalvisel perioodil on meil kõõmaga tavapärasest rohkem probleeme. „Oma osa on selles ka stressitasemel ja ka seda soodustab pime aeg.” Populaarsete muredena toob Kelly välja ka kuiva peanaha ja rasuse peanaha mured, aga ka juuste väljalangemise erinevate haiguste ja probleemide, aga ka geneetikast tuleneva pärast.

Väga paljud inimesed, kes tajuvad oma senises peanaha või juuste olukorras erinevust, pöörduvadki Trihholoogiakeskusesse. Kelly sõnul on üsna sage, et peanaha olukord pole just kiita. „Aga see on seisund, mida saab muuta.” Suur hulk inimesi satub juukse- ja peanahauuringutele aga uudishimust. „Nad lihtsalt tahavad enda kohta rohkem teada saada.”

Mida saab kodus oma juuste ja peanaha heaks ära teha, kuula juba podcast’ist: