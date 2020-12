KUULA SAADET | Elustiil: tumedad ja paistes silmaalused on minevik! Uus ja tõhus kõik ühes silmakreem on nüüd ka Eestis saadaval!

ISDINi kõik ühes silmaümbruskreem K-Ox Eyes garanteerib tulemused juba 28 päeva möödudes. Nahk on niisutatud ja värskem juba pärast paari

kasutuskorda. Mida imelist see kreem veel suudab, sellest on „Elustiili”

podcast’i rääkima kutsutud Annely Koorits-Mändla, Allium Upi OÜ tootejuht.

Miks silmaümbrusnahk üldse erilist hoolt vajab? Miks ei võiks seal kasutada näiteks tavalist näokreemi?



Silmakontuuri piirkonna nahk on väga eriline ja vajab erilist hoolt. Silmade ümbruse nahk on üliõhuke, see on ligikaudu viis korda õhem kui meie ülejäänud näonahk.

Selle piirkonna nahk on väga tundlik, dermise kiht on õhem ja elastsem, kuid vähesema kollageeniga, seetõttu pole see ka nii vastupidav ning on ka vananemise suhtes tundlikum. Lisaks on silmade ümbruses palju lihastegevust, seega peened kortsud ja miimikajooned on selles piirkonnas palju lihtsamad tekkima.

Seega võiksid silmaümbruse tooted olla just spetsiaalselt selle piirkonna jaoks loodud ja sisaldada ka silmaümbruse piirkonna jaoks sobivaid toimeaineid.

Arvamusi on muidugi erinevaid ja poelettidelt leiab ka universaalseid tooteid, kus on juurde märgitud, et need sobivad ka silmade ümbruse nahale. Kui on ikka soov kasutada ühte universaalset toodet, siis võiks otsida pakendilt infot, et toode on oftalmoloogiliselt testitud. Väga tundlike silmade puhul ning kui tõesti juba esinevad tursed ja tumedad rõngad silmade all, siis võiks siiski võtta kasutusele spetsiaalse silmaümbruse kreemi.

ISDINi toode on dermatoloogiliselt ja oftalmoloogiliselt testitud. Mida see tähendab?



Dermatoloogiliselt testitud ehk nahaarstide testitud tähendab, et toodete arendusel on dermatoloog uurinud, kuidas nahk tootele ja selle koostisosadele reageerib. Märge „dermatoloogiliselt testitud” annab tootele kindlasti usaldusväärsuse.

Oftalmoloogiliselt testitud ehk silmaarstide testitud tähendab, et tootel on sertifikaat, et seda on ohutu kasutada silma õrna ala ümbruses.

Mis bränd on ISDIN? Kust neid tooteid osta saab?



ISDIN on üle 40-aastase teadusuuringute kogemusega üks tuntuim Hispaania dermakosmeetikabränd. Iga ISDINi toode on sündinud läbi pikaaegse teadusuuringute protsessi ja suure pühendumisega, et tagada toote maksimaalne efektiivsus, ohutus ning kasutaja rahulolu. ISDINi tootevalikust leiab tooteid nii nahaprobleemide raviks, ennetamiseks kui ka hoolduseks.

ISDINi puhul on tegemist apteegikosmeetikaga ehk eelkõige on tooted saadaval just apteekides. Eestis on tooted hetkel saadaval Apotheka apteekides, Apotheka Beautys ja Loverte e-poes.

Mis muudab ISDINi fenomenaalseks?



Väga tõhus uuenduslike toimeainete ja suurepärase tekstuuriga koostis. Uuringute põhjal saab väita, et tulemused on näha juba 28 päeva möödumisel.

K-Ox Eyes on kõik ühes silmaümbruskreem. Kreem aitab taastada naha elastsuse, nahk on tugevam ja pinguldunud. Aitab vähendada miimikajooni. Vähendab turseid, korrigeerib tumedaid silmaaluseid ja aitab efektiivselt ennetada ka nende probleemide teket.



Millist tagasisidet olete saanud kasutajatelt?



Tagasiside on olnud suurepärane! K-Ox Eyes on olnud Hispaania ja Euroopa turul juba aastaid ning on üks enim müüdud ISDINi tooteid. Toode on saanud väga head tagasisidet ka juba Eestis nii apteekritelt kui ka klientidelt. Toime on tõesti väga hea.

Oktoobrikuus oli K-Ox Eyesi silmaümbruskreem Hispaania apteekides silmakontuuritoodete kategoorias enim müüdud toode!

