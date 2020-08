Lõpp igavatele sokkidele!

„Kui peaksime oma tegevust kirjeldama, siis kogu kümne aasta jooksul, mil me oleme tegutsenud, oleme tahtnud inimestele rõõmu teha,” sõnas Sokisahtli juht Piret Ilver põnevate ja naljakate sokimustrite müümise üheks põhjenduseks.

Ilveri sõnul on hästi populaarsed need sokid, mis ei ole paaris sama mustri sokiga vaid ühte sokki täiendab kas sobiva mustri või värviga sokk. „Täiesti okei on, kui sul on ühes jalas seenemustriline sokk, teises jalas aga näiteks kollane sokk. Seetõttu on meil hästi palju nn mismatching sokipaare ja ostjad on need ka väga hästi vastu võtnud. Need inimesed, kes on natuke tagasihoidlikumad, aga tahavad siiski seda seenega sokki, need saavad osta kaks paari – nii on tal kaks punast ja kaks seentega sokki,” rääkis Ilver ostueelistustest.

Ettevõtte juhina on Piret Ilverile oluline keskkonnateadlik käitumine, nii on nad mitme põneva algatuse eesotsas olnud. „Me ei taha olla lihtsalt kaupmehed, tahame midagi ka muuta,” kinnitas ta. Nii hakati eelmise aasta maist pakkuma ostjatele võimalust „jäta pakend poodi”. Ostes poest sokipaari, saab lasta selle sama sildi, mis sokipaaril küljes, müüjal kenasti ära võtta ja poodi jätta.

„See etikett ei lähe mitte prügikasti ega ümbertöötlemisele, vaid lähebki kohe järgmine päev lattu tagasi, kus me saame seda kohe uuesti kasutada. Jääb ära ümbertöötlemine, mis oleks ju samasugune kulu,” rääkis Ilver viimasest suuremast algatusest. „Tulemus üllatas mind, sest me ei teadnud, kuidas inimesed sellele ettevõtmisele reageerivad, aga ma võtsin juulikuus kokku, et me saame poodidest tagasi ligi 15 protsenti siltidest, mida saame uuesti kasutada pea 95 protsenti. See andis meile julguse teha järgmine samm. Nüüd on e-poest kaupa tellides võimalik tellimusse teha märge, et kaup oleks pakendivaba.”

Sama keskkonnasäästliku mõtteviisi alla läheb ka Sokisahtli sari Ecocare, mille tootmisel kasutatakse oluliselt vähem (u 60 protsenti) ressursse ja jääke tekib minimaalselt. „Jälle üks asi, mis on maailma mõttes oluline. Lisaks ei ole sukkpükste ümber enam õhukest kilekotti, vaid toodet ümbritseb kena kartongümbris. Pakendil on ka väike aken kust saab sukapaari materjali sõrmega katsuda,” tutvustas Ilver uuendusi.

Kuulates podcasti „Elustiil” saab Piret Ilveri vahendusel rohkem aimu Sokisahtli põnevatest kaupadest ja sellest, kuidas ostjad saavad keskonnateadlikke valikuid ka ise teha.