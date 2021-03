Mittekirurgiline viis näonaha pinguldamiseks – HIFU SMAS

Taastage oma näo noorus! Muutke näokontuure ilma operatsioonita! Seda kõike ainult ühe protseduuriga!

Vanusega nahakude lõdveneb, mis paistab eriti silma näol. Lõdva nahaga kaasneb ebaesteetiline välimus, näiteks toob see kaasa „buldogi põsed”, sügavad kortsud, nina ja suunurkade vahelised vaod ja tumedad silmaalused.

Miljonid inimesed tahavad noored välja näha, kuid vaid vähesed kasutavad plastilist kirurgiat sellega seotud riskide tõttu. Tänapäeval loodetakse trimmida oma näonahka ja keha, seadmata oma tervist ohtu, nagu võib juhtuda kirurgilisel sekkumisel. Tallinnas on võimalik nahakudet pinguldada ja nägu nooremaks ning kaunimaks muuta kesklinnas asuvas aparaadi- ja laserkosmeetika keskuses Royal Esthetic, kus viiakse läbi kõrge intensiivsusega fokuseeritud ultraheli (HIFU) SMAS-näo-lifting'u protseduure.

Nüüd on võimalik tugevdada näonahka ilma skalpelli ja lõikuseta!

Mis on mittekirurgiline SMAS-lifting?

HIFU SMAS-lifting on meetod, mis on mõeldud neile, kes ei julge kasutada plastilist kirurgiat, kuid soovivad oma nahka oluliselt pinguldada. Uus ultraheli-lifting'u meetod ehk teisisõnu mittekirurgiline SMAS-lifting võimaldas viia plastilise kirurgia valdkonda kuulunud protseduuri aparaadi-ravikosmeetikasse. See, mida eile ei suudetud veel ettegi kujutada, on täna reaalsus. Selleks on SMAS-lifting ilma kirurgi skalpellita.

Enamiku lifting'u meetodite puhul kasutatakse soojusefekti, mis toimib ainult naha pindmistes kihtides, kuid probleemsetesse sügavamatesse kihtidesse tungimine ei õnnestu.

Ultraheli-lifiting'ut kasutades on nüüd võimalik suunata impulsse sügavamatesse nahakihtidesse. Protseduuri käigus ei kasutata süstimist ega lõikust!





Mida tähendab SMAS (Superficial Musculo-Aponeurotic System) ehk lihas-aponeurootiline süsteem?

See süsteem koosneb elastiini- ja kollageenikiududest nahas, millele kinnituvad näo miimilised lihased. Tegelikult on see raamistik, mis toestab kindlapiirilist näoovaali. Vanuse kasvades ei ole SMAS enam nii tugev – kollageenikiud venivad välja ja raamistik „lööb kõikuma”, nahk ning teised pehmed näo- ja kehakoed vajuvad rippu. Selle tulemusena vajuvad kulmud ja põsed allapoole, alumistele silmalaugudele tekib liigne nahk, näoovaali deformeerumisel ja kontuuri hajumisel ilmub topeltlõug, rippuvad põsed, nina ja suunurkade vahelised vaod ning nahaalused koed lõtvuvad.

Näoovaali taastamiseks tuleks vähendada näokontuuri ja tõsta lihas-aponeurootilist kihti (SMAS). Enne ultraheli-lifting'u ilmumist oli see võimalik ainult plastilise kirurgia abiga, kus kasutati üldnarkoosi.

Ultraheliimpulss tungib protseduuri ajal kuni 5 mm sügavusenle. Võrreldes teiste meetoditega, mille mõju ulatub ainult 1,5 mm sügavusele, on see kosmeetikas omamoodi läbimurre, mis on tõhususelt võrreldav ainult ilukirurgia meetoditega.

Mittekirurgiline HIFU SMAS-lifting'u protseduur

Seda protseduuri teostatakse aparaadiga, mis tagab ultrahelikiirguse täpse lokaliseerimise. Selle tehnoloogia ainulaadsus seisneb suutlikkuses tungida täpselt määratletud sügavuseni, puutumata ümbritsevaid kudesid, kusjuures nahakude soojeneb selles kohas 65–70 kraadini. Andur tekitab etteantud sügavusel erilised jooned, mis koosnevad üksteisest võrdsel kaugusel olevatest termokoagulatsiooni punktidest, see pinguldab ja tihendab kollageenikiude, aktiveerib uute elastiinikiudude teket ning käivitab neokollageneesi protsessi. See võimaldab ulatusliku 3D-lifting'u mõjul avalduda kõigis näo pehmete kudede kihtides.

Uute kollageenikiudude süntees võib kesta 3–4 kuud, pakkudes üha uusi visuaalseid efekte. SMAS-lifting ei ole valus!

Enne protseduuri kannab spetsialist nahale tuimestavat geeli, seejärel mõõdab joonlauaga täpselt piirkonna, mida hakatakse ultraheliga mõjutama. Klient on mugavas asendis ja tunneb ainult soojust, kerget kihelust ning naha pinguletõmbumist.

Pinguletõmbamine ja tõstmine on tagatud kahe teguriga: SMAS-i ulatuse vähendamise ja suurendamisega ning kollageenikiudude soojuse mõjul pinguldamise ja tihendamisega.

Protseduuri kestus on 30–60 minutit. Paljud kliendid tunnevad selle mõju kohe, kuid ümbervormimise ja kollageeni uuenemise protsessi lõpptulemus saabub 3–4 kuu jooksul. HIFU SMAS-lifting'u protseduur viiakse tavaliselt läbi ainult kord (või 2–3 korda) aastas.

Millistes keha piirkondades võib mittekirurgilist SMAS-lifting'ut kasutada?

Seda kasutatakse lisaks näole ka kaelal, et ei tekiks teravat kontrasti. Protseduurid on lisaks defektide korrigeerimisele mõeldud ka pehmete kiudude lõtvumise ennetamiseks. Mittekirurgiline lifting on võimalik ka dekolteepiirkonnas.





Ultrahelilifting'u kasutamise näidustused:

Näoovaali deformatsioon ja vormi kadumine.

Naha- ja nahaalused paksendid näol ja kehal.

Nina ja suunurkade vahelised vaod ja nende süvenemine.

Rippuvad põsed ja allavajunud suunurgad.

Silmalaugude lõtvumine ja kulmude vajumine.

„Kurbuse kortsud” suunurkades.

„Topeltlõug” ehk lõtv ja rippuv nahk lõua all ja kaela piirkonnas.

Naha toonuse vähenemine nahaaluse kollageeni- ja elastiinikiudude väljavenimise tulemusena käte, jalgade, küünarnukkide, põlvede, tuharate, kõhu, näo ja kaela sisepinnal ning dekolteepiirkonnas.

Ealiste iseärasuste ennetamine näo- ja kaelanahal.



Millised eelised on sel protseduuril plastilise kirurgia ees?

HIFU SMAS-lifting'u tehnoloogial ei ole analooge. See on ainus protseduur, mille mõju ulatub 4,5 mm sügavusele ja jõuab lihas-aponeurootilise kihini (SMAS). Seda lifting'ut saab suurepäraselt kombineerida muu aparaaditehnoloogiaga, see aitab taastada näokontuure, tõsta naha toonust ja siluda kortse. See meetod sobib näiteks neile, kellel ei ole vastunäidustusi soojaprotseduuride suhtes naha anatoomilise struktuuri (õhuke, kuiv nahk, rosaatsea, lipodüstroofia jne) tõttu.

Kirurgiline sekkumine on alati seotud täiendavate riskidega: pikaajalise ja valuliku taastumisperioodiga, võimalike muudatustega välimuses, närvisüsteemi ülepingega ja üldnarkoosi kõrvalmõjudega. Välistatud ei ole ka nn inimfaktor, kuid vea hind võib olla liiga suur. Mittekirurgiline SMAS-lifting on optimaalne lahendus neile, kes küll tahavad nooremad välja näha, kuid kõhklevad ilukirurgias, on proovinud palju eri kosmeetikat, aga soovivad veel paremat tulemust, mis on võrreldav plastilise operatsiooni omaga, kuid ilma kirurgilise sekkumiseta.

SMAS-lifting'u protseduur on nõutud avaliku elu tegelaste (poliitikud, juhid, meediategelased, modellid, meelelahutajad, õpetajad, advokaadid jt) seas. See ei võta palju aega ega nõua pikka ravi- ega taastumisperioodi.

Ultraheli SMAS-lifting on kaasajal üks kõige ohutumaid ja tuntumaid esteetilise kosmeetika meetodeid.

Tulemused

Naha pinguldamist HIFU SMAS-protseduuri abiga viiakse läbi üks kord, kuid sageli võib juba üks seanss anda uskumatuid tulemusi:

näo noorenemine,

näo pehmete kudede pinguldumine, endiste näokontuuride taastumine,

põskede pinguldumine (suu nurgad kerkivad ja kaovad rippuvad põsed),

kulmude ja ülemiste silmalaugude pinguldumine.

HIFU SMAS-lifting'u ohutus ja tõhusus

Ultraheli mõju on hästi tuntud ja laialdaselt kasutatud kõikides meditsiinivaldkondades. Inimesed usaldavad ultraheli, sest seda kasutatakse palju ja kõrvaltoimed praktiliselt puuduvad. Seadmesse on programmeeritud ohutu kokkupuude iga näo ja keha piirkonnaga.

HIFU SMAS-lifting'u mõju ilmneb kohe 89% klientidest ja suureneb 90 päeva jooksul pärast protseduuri. On märkimisväärne, et see aparaaditehnoloogia registreeriti esimest korda ajaloos FDA (USA toiduainete ja ravimite kvaliteedikontroll) kategoorias Lifting, mis tõestab selle protseduuri tõhusust ja ohutust.

Milles seisneb mittekirurgilise SMAS-lifting'u omapära?

See tehnoloogia võimaldab korrigeerida kõiki näo piirkondi.

Ultraheli saab tungida täpselt nii sügavale kui vaja: rasvarakku, SMAS-i ja sügavale dermakihti, kahjustamata pindmist nahka.

Mugav protseduur, valulikkuse puudumine ja kõrge tõhususe protsent.

Pärast protseduuri on võimalik kohe tööle naasta.

Ei jää arme.

Tulemus võib ilmneda juba pärast esimest seanssi.

Ei nõua taastumisperioodi.

Ultraheli-lifting'ut saab kombineerida teiste näo noorendamise meetoditega.

Mittekirurgiline SMAS-i pinguldamine on soovitatav neile, kel on vastunäidustused soojaprotseduuride suhtes naha anatoomilise struktuuri(õhuke nahk) tõttu.

Seda saab teha igal aastaajal.

Ultraheli-lifting on ohutu kogu inimese organismile.

Kas sel meetodil on ka puudusi?

Ultrahelilifting'u metoodikal puudused praktiliselt puuduvad. Kuna taastumisperioodi ega kõrvaltoimeid ei ole, on sellest saanud n-ö nädalavahetuse kosmeetika tehnoloogia. Kuna juba esimesel seansil hakatakse lisaks diagnostikale tegelema probleemiga, muudab see ultraheli-lifting'u asendamatuks noorendamise ja ealiste probleemide kõrvaldamise meetodiks.

Pikaajalised tulemused üllatavad meeldivalt, sest nahk muutub iga päevaga elastsemaks ja nooruslikumaks.

Kui soovite ultraheliga SMAS-i pinguldust korrata, saab seda teha kuni kolm korda aastas.

Protseduurijärgsed soovitused

Pärast protseduuri ärge peske umbes tund aega kuuma veega.

Kaks päeva ei ole lubatud käia vannis ega saunas.

Vältige koorijate kasutamist protseduurijärgsel nädalal või kuni mõjutatud piirkondade tundlikkus kaob.

Kohe pärast protseduuri võib meikida.

Pikaajalise intensiivse päikesekiirguse käes viibimisel kasutage ühe kuu jooksul vähemalt faktoriga SPF 30 päikesekaitsevahendeid.

Millal on protseduur vastunäidustatud?

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

Kui teil on südamestimulaator.

Kui teil on mõjutatavas piirkonnas metallist implantaadid.

NB! Protseduur on lubatud hambakroonide ja -implantaatide korral!

Epilepsia korral.

Mädase nahapõletikuga.

Kui organismis on ägedad ja kroonilised infektsioonid.

Hea- ja pahaloomuliste kasvajate korral.

Sklerodermia, süsteemse erütematoosse luupuse ja teiste süsteemsete sidekoehaiguste korral.

SMAS-lifting'u protseduure viiakse Eestis läbi Tallinnas asuvas aparaadi- ja laserkosmeetika keskuses Royal Esthetic, kus tegutsevad selle valdkonna parimad spetsialistid.

