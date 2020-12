FOTOD | Amy ja Elari Markuse unistuste päev: tõuksitrikid, meikimine ja koosveedetud aeg perega

Pere ühine soov järgmiseks aastaks

Amy ja Elari Markuse ema räägib, et nende pere ühine suur soov või unistus järgmiseks aastaks on üheskoos reisile minna, nad loodavad parimat.

"Tänaseks on minu kui laste emana suur unistus täitunud: 1. jaanuarist võtab Haigekassa laste uued ravimid enda kanda. Üks suur mure vähem ja lapsed saavad elada täisväärtusliku elu nagu teisedki lapsed," rõõmustab ta.

Sel aastal on nad lastega käinud spaas, et jahedate ja vihmaste ilmadega veidi sooja oma kehale anda.

"Oleme oma lähedastele olemas ja loodame, et saame ilma hirmu tundmata koos aega veeta. Jõuludel käisime laste vanaemal külas, vahetasime jõulusoojust ja kinke."

Minu Unistuste Päeva kommunikatsioonijuht Ave Pilt:

Meie aasta on olnud kõike muud kui tavapärane ja paljud asjad oleme seoses koroonaga pidanud ümber mängima, kuid oleme üllatavalt hästi ja kiiresti suutnud fondis uue olukorraga kohaneda.



Suvi ja sügis on olnud väga tegusad. Kevadel tegime kogu meeskonnaga palju ettevalmistusi ning suvel hakkasime suure tempoga unistuste päevi korraldama. Piiratud koroonatingimustes korraldasime tervelt 65 unistuste sündmust, mis on väga hea tulemus. Lisaks mõtlesime välja mitmeid erilahendusi nii Tallina Lastehaigla kui Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliiniku väikestele patsientidele. Näiteks oleme sinna toimetanud suure portsu tegevusraamatuid “Parim ajaviide”, mis sündiski Minu Unistuste Päeva vabatahtlike ideest ja mille teostasid kaks Tartu Mart Reiniku kooli õpilast Gerda-Marleen Pärli ja Katarina Elise Ploom.



Suvel said nad selle projekti eest ka presidendi tunnustuse “Lastega ja lastele” Lisaks oleme toimetanud haiglaravil olevatele lastele mitmeid üllatuskinke ja pakke, mis aitasid luua jõulurõõmu.



Kuna meie fondi sihtgrupiks on raskelt ja krooniliselt haiged lapsed, siis läksime juba alates 16. novembrist üle “punasele stsenaariumile”, et kaitsta haigete laste, nende perede, vabatahtlike ja koostööpartnerite tervist. Seega alates 16. novembrist me ühtegi unistuste päeva küll ei korralda, kuid suhtlus ja aktiivne tegevus fondis jätkub. Oleme loomingulised ja kasutame suhtlemiseks kõikvõimalikke nutikaid lahendusi.



Sündmuste korraldamisega ootame seni kuni olukord Eestis tervikuna läheb paremaks ning saame uuesti minna tagasi kollasele stsenaariumile, mis tähendab seda, et piiratud tingimustes saame hakata uuesti unistuste päevi korraldama. Seega kohtume küll vähem, aga suhtleme rohkem.“