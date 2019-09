GRAAFIK | Eesti mitmikud läbi aegade: eile sündinud kolmikud olid järjekorras 229ndad, nelikuid on meil teadaolevalt sündinud vaid paaril korral

Juhuse tahtel elavad äsja kolmikute vanemateks saanud Gerli ja Kristjan kaks aastat tagasi ITK-s sündinud nelikutega ühes vallas, neid umbes 15 kilomeetrit eemal, mistõttu tundub, et Lääne-Virumaa on mitmikute sünniks soodne piirkond.

Mitmikute arvu kasvatab kunstlik viljastamine

Viimastel aastatel on kasvanud mitmike sünd kogu maailmas. Sellele vaatamata on nelikute ja viisikute sünd haruldane juhtum, nii ka meil Eestis. Kõige suurem teada olev elusalt sündinud mitmike arv on 8.

Nii Eestis kui ka mujal maailmas järjest suurema hulga mitmikute sünni taga on Sõritsa sõnul kunstlik viljastamine. Elukeskkond, näiteks hormonaalsete rasestumisvastaste tablettide pikaajaline tarvitamine seda ei mõjuta. Kui loomulikult eostatud mitmikute puhul on tulevikus nende järglastel suurem tõenäosus saada kaksikuid, siis kunstliku viljastamise puhul seost ei ole. “Miks munarakud toodavad korraga mitu munarakku? Neil on palju jõudu selleks. Nagu mõnel on hea silmanägemine ja ka see on pärilik. Munasarja funktsioonidega on samamoodi.”