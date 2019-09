Haiglasse ei jõutud: ööl vastu tänast sündis laps Tallinna piiril kiirabiautos

Delfile teadaolevalt hakkasid naine ja mees oma kodukohast Raplast ise Tallinna poole sõitma, kuid kohale ei jõudnud. "Laps sündis Tallinna piiril kiirabiautos," märkis allikas. Kiirabi sõidutas lapse ja tema vanemad Pelgulinna haiglasse. Tallinna kiirabist kinnitati, et ema ja lapsega on kõik korras.

Mullu detsembris pälvis tähelepanu sarnane lugu, kus Valgast Võrru sõitnud naine hakkas teepervel sünnitama. Kiirabibrigaad aitas lapse maantee ääres ilmale ning ema ja tütar viidi Võru haiglasse. Valgas suleti sünnitusosakond mullu 1. juunil.

Mullu sündisid 26 last teel haiglasse ja 36 planeerimatult väljaspool haiglat. 2017. aastal sündis teel haiglasse 19 last, ootamatult väljaspool haiglat nägid ilmavalgust aga 50 last.

Rapla haigla sünnitusosakond suleti 2012. aasta alguses.