Kodumaine NIPT test on avanud loote kromosoomhaiguste sõeluuringus uue ajajärgu

Kirjutškov kirjeldas, et aasta tagasi puudus näiteks Hiiumaal lapseootel naistel igasugune võimalus kodukohas loote kromosoomhaiguste riski hinnata ning iga uuringu jaoks pidi sõitma Tallinna. „Saaremaa naistearstid said NIPT testi innovaatilisest lisavõimalusest kohe aru ning praegu saavad lapseootel naised teha tipptasemel uuringut kodukohast lahkumata. Kromosoomhaiguse lõplikuks kinnitamiseks peavad naised edasisteks uuringuks ikkagi Tallinnasse sõitma. Perede huvi tulevase lapse tervise kohta ja naistearstide toetav suhtumine peegeldavad, miks NIPT test saartel niivõrd positiivselt vastu on võetud.“

Kuna terve lapse sünd on pere jaoks suurim väärtus, on Krjutškovi sõnul viimasel aastal näha selget trendi, kus pärast esmast riiklikku sõeluuringut tehakse lisaks ka tasuline loote kromosoomhaiguste NIPT test. „Täiendav test on lapseootel peredele oluline kindlustunne, et lootel ei esine enamlevinud kromosoomhaigusi,“ ütles Krjutškov, kelle sõnul näitab riikliku sõeluuringu põhine statistika, et Eestis jääb märkamata keskmiselt kuni viis Downi sündroomiga loodet 14 000 sünni kohta.

Eesti teadlased arendavad kodumaist NIPT testi edasi, et lisada sinna veel olulisi tervisenäitajaid. Samuti on eesmärk tulevikus vähendada ka testi maksumust ja seeläbi teha see peredele veelgi kättesaadavamaks. „Ema vereproovil põhinev täpne NIPT test on tulnud selleks, et jääda ja täiendada sünnieelset sõeluuringut. Näiteks Eesti Naistearstide Seltsi soov Eesti Haigekassale on, et tulevikus kataks riik NIPT testi kulud kõigile neile patsientidele, kes seda vajavad. Nii kaasajastaks Eesti oma sõeluuringut maailmatasemele,” võttis Krjutškov tulevikuperspektiivi kokku.