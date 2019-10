Kui raha, või õigemini selle puudumine on teie suhtes suurimaks põhjuseks, miks mitte lapsi saada, siis loe seda

Finantsekspert Aaron Olson soovitab: kui te pole seda veel teinud, organiseerige ja mõelge läbi oma perekonna rahaline seis. Kui te ei mõista, kus te hetkel finantsiliselt paiknete, on võimatu püüda ka suuremaid eesmärke täide viia, näiteks laenu varem ära maksta, lapse ülikooliaastateks raha säästa või mustade päevade fondi kasvatada. Need nimetatud eesmärgid on väga olulised ja üldiselt ka sellised, mille poole paljud värsked lapsevanemad püüdlevad. Aga kui teil pole pilti ees, milline on teie hetkeline rahaline seis, ei ole teil lootustki neid kinni püüda. Selleks on teil vaja korralikku plaani, millest kinni hoiate.

4. Hoidke oma igakuised kulud madalad

"See kehtib eriti koduste kulude kohta," kinnitab ekspert Len Hayduchok. "Ärge venitage eelarvet, et osta maja, mida te "põhimõtteliselt" saate endale lubada. Kindlasti ärge hoidke kulusid nii kõrgetena, et peate ilmtingimata mõlemad täiskohaga tööl käima. Kui ühel teist läheb tööl halvemini, võib see mõjuda väga halvasti."

5. Katus olgu pea kohal

Kui teil on võimalik osta endale esimene ühine kodu, selle asemel, et seda üürida, siis tehke seda. See ei pea jääma teie koduks terveks igavikuks, aga kui teil on katus pea kohal, on teil juba kergem olla. Lisaks ei viska te igakuiselt raha tuulde korterit üürides, vaid kogute seda laenu makstes n-ö säästukontole ehk oma päris kodu väljaostmiseks. Elus tuleb ette raskemaid hetki, aga kui teil on olemas oma kodu, on sul kergem keskenduda, et neist välja tulla ja nii on ka su vaimne tervis korras.

6. Koguge endale meelerahufondi raha

Nüüd, kui sinust saab lapsevanem, peaksid olema valmis ootamatusteks. Üks viis sellega tegelemiseks on luua endale meelerahufond. See on selline fond, mis aitab sul olla valmis erinevateks ootamatusteks, mis nõuavad kiiresti rahastamist ja nii ei pea sa kogu aeg põdema, et mis saab, kui midagi juhtub.

Finantsanalüütik Richard Barringtoni sõnul on hea aeg selleks just need üheksa kuud, kui laps su kõhus kasvab. See võimaldab panna raha kõrvale veel enne, kui kulud kasvavad hüppeliselt suuremaks.

7. Sul ei pea olema kõige uuemad asjad

Kõik asjad, mida sa oma beebile ostad, ei pea olema täiesti uued. Lapsevanemad tahavad muidugi anda oma lapsele kõige paremat ja see tähendab sageli seda, et makstakse hingehinda nii kärude, hällide kui ka turvatoolide eest. Mõned vanemad võtavad selle jaoks isegi laenu või maksavad neid asju krediitkaardiga.

Iga inimene, kes on saanud ka teise või kolmanda lapse, teab juba, et vähekasutatud asjad on sama head kui tutikad asjad ja neid saab palju odavamalt (vahel isegi tasuta). Parim koht, kust alustada, on küsida abi sõpradelt või perekonnaliikmetelt, kellel on juba lapsed. Sa üllatud, kui väga mõni inimene soovibki oma olemasolevatest asjadest vabaneda ja on valmis need sulle loovutama.