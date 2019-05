Pelgulinna sünnitusmajas nägid ilmavalgust kolmikud ja neile pandi imearmsad nimed!

Nii ema kui lapsed tunnevad end hästi ning harjuvad uue olukorraga.

Vastne kolmikute ema rääkis, et sai kolme lapse ootusest teada kolmandal ultraheliuuringul. „Teisel uuringul öeldi, et saame kaksikud, kolmandal korral nähti, et lapsi on hoopis kolm,“ ütles naine, kel on endagi suguvõsas kaksikuid olnud. „Esimene reaktsioon oli ikkagi šokk: ei või olla,“ muigas ta.

Nimed on uutele ilmakodanikele juba valmis mõeldud. Tütred saavad nimeks Darina ja Jesenia ning poisipõnn hakkab kandma nime Daniil. Kodus on pisikesi ees ootamas 11-aastane õde.

Pelgulinna sünnitusmaja ämmaemandusjuht Heli Rannu ütles, et viimati sündisid Pelgulinnas kolmikud 2016. aastal. „Kolmikute sünd on haigla personali jaoks harukordne ja väga eriline sündmus. Kui tavaliselt viibib normaalselt kulgeva sünnituse juures üks ämmaemand, siis kolmikute puhul mitmekordistub ka abivägi. Kuna tegemist oli keisrilõikega, siis lisaks kolmele ämmaemandale olid meeskonnas otseloomulikult ka naistearstid ja lastearst,“ lisas Rannu.

2016. aastal sündisid Pelgulinna sünnitusmajas lausa kahed kolmikud: ühed augustis ning teised novembris. Enne seda sündisid kolmikud samas haiglas aastal 2012.

Pelgulinna sünnitusmaja soovib perele rõõmsat kooskasvamist, beebidele tugevat tervist ning emale-isale kolmekordset jaksu!