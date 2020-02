Tartu Ülikooli uuringust selgus lihtne viis, kuidas koolinoorte stressi ja kurnatust leevendada

Pooleteise aasta vältel osales 12 Eesti kooli Vaikuseminutite programmi sekkumisuuringus, mis hõlmas uuringu ettevalmistusena teadveloleku metoodikal põhinevaid kursusi õpetajatele ja 10-nädalast noorekursustnoorteprogrammi põhikooli 8.-9. klassides. Mõju-uuringu planeerimine algas aastal 2016, metodoloogia täpsustamiseks viidi läbi pilootuuring 214 õpilasega 3 koolis kevadel 2017 ning põhiuuring 740 õpilasega ja üle 300 õpetajaga augustist 2018 kuni aprillini 2019.

Uuringut juhtinud TÜ teadur Kristel Põder tõdeb, et tegu on hetkel teadaolevalt maailma suurima valimiga mõju-uuringuga mindfulness-tüüpi kooliprogrammide seas. “Kuna teaduse ajaperspektiivis on mindfulness-tüüpi kooliprogrammide uurimine alles uus ja arenev valdkond, siis vastuseta küsimusi on veel palju, kuid esindusliku valimiga (300-605 õpilast) uuringuid onm maailmas alla kümne. Püüdsime uuringudisaini luues arvestada ka rahvusvahelisi soovitusi — meie uuringugrupp on interdistsiplinaarne ning kombineerime kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid uuringumeetodeid,” selgitas Põder.

Vaikuseminutite programmi eestvedaja Nelli Jungi sõnul on läbiviidud uuring Eestis esimene, mis käsitleb teadveloleku (ingl mindfulness) mõju inimese vaimsele ja füüsilisele heaolule nii mitmekülgselt ja põhjalikult. “Nii uuringus osalenud koolide tagasiside kui ka meie viie-aastane kogemus näitavad selgelt, et väsimuse ja stressi vähenemine ilmneb lisaks noortele ka täiskasvanute seas,“ sõnas Vaikuseminutite programmi eestvedaja Nelli Jung.