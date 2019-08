Tore uudis! Isapuhkus pikeneb ja hüvitise saamine lihtsustub

„Muudatus annab peredele paremad võimalused jagada laste eest hoolitsemise koormust, kuna nüüd saavad ka isad jääda isapuhkusele kauemaks ning seda soovitud ajal, kas emaga samal ajal või eraldi,“ sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kui seni maksis isapuhkusele jääjale puhkuse tasu välja tööandja, siis nüüd teeb seda Sotsiaalkindlustusamet otse vähendades sellega tööandja koormust.

Vanemahüvitise süsteemi korrastamisega kehtestati isadele õigus vanemahüvitisele, mis ei sõltu tema eelnevast töösuhtest ega töötamise lepingulisest vormist ning isa saab hüvitist kasutada emaga samal ajal või eraldi.

30-päevast isapuhkust ja/või isa täiendavat vanemahüvitist on võimalik kasutada kuni lapse 3-aastaseks saamiseni ning seda võib kasutada nii ühes osas kui ka osade kaupa. Näiteks võib isa kasutada esimesed 10 päeva isapuhkusest siis, kui laps sünnib (et olla emale abiks) ning ülejäänud 20 päeva siis, kui laps on juba aastane või pooleteistaastane. Riigikogu võttis vastavad seadusemuudatused vastu 2017. aasta lõpus.