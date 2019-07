Värske uuring kinnitab: eestlased proovivad järjest enam saada lapsi viljatusravi abil

Keilit Aedma Naistekas.ee toimetaja RUS

Eestis teostati 2018. aastal 3011 viljatusravi tsüklit, mis on viis protsenti enam kui aasta varem, teatas Tervise Arengu Instituut. Kui aastail 2014–2016 on läbitud viljatusravi tsüklite arv olnud languses, siis alates 2017. aastast on see kasvanud. Kehavälise viljastamise abil sündis 2018. aastal 444 last.