VIDEO | Vahva kodutöö! Kärdla koolide õpilased, õpetajad ja lapsevanemad panid kokku koroonateemalise muusikapala

Keilit Aedma Naistekas.ee toimetaja RUS

Kärdla Põhikooli ja Hiiumaa Gümnaasiumi õpilased, õpetajad ja lapsevanemad tõestasid, et kuigi koolid on eriolukorra tõttu suletud, on võimalik jätkuvalt koos vahvaid asju korda saata. Selle tulemusena valmis distantsõppe lauluprojektina üks hirmu peletav muusikapala, mis meisse kõigisse positiivsust võiks süstida.