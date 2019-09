Vinni vallavanema Rauno Võrno sõnul läheb paar aastat tagasi sündinud nelikute pundi tüdrukutel väga hästi, nad kõnnivad ja möllavad ringi. "Nende sünd oli ju tõeline ilmaime! Kui sündides kaalus mõni neist ainult 700 grammi, siis nüüd on nad täiesti oma eale vastavas arengus," rõõmustas ta.

Uudis kolmikute kohta jõudis Võrnoni juba varem. "See on selline naljakas lugu, et külajutud liikusid küll, et Gerli ootab kolmikuid, aga me mõtlesime, et ei hakka ise uurima ega puurima, pigem ootame ja vaatame, kas külajutud peavad paika. Ja nagu näha, siis pidasid küll," selgitas vallavanem.

Vinni vallal on plaanis ka omalt poolt värskeid vanemaid õnnitleda. "Niisamuti nagu oli meil nelikutega, istume ka kolmikute vanematega maha ja vaatame, kuidas me saame toeks olla," lubas Võrno. "Me ootame ära, kuni vanemad jõuavad lastega nimesid registreerima ja siis vaatame üheskoos, kuidas vald saab abiks olla."