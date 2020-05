VAATA OTSE | Tänasel emadepäeva konverentsil „Viimane õnnelik suhe“ kõnelevad tuntud Eesti inimesed

Kas meie emad-isad teavad, kui olulist rolli nad mängivad lapse suureks sirgumisel ning selles, kas laps oskab täiskasvanuna luua õnnelikke suhteid ning olla õnnelik? Õnnelikuks olemise ja õnneliku suhte teemasid avame emadepäeva konverentsil „Viimane õnnelik suhe“ ning teemal tulevad kõnelema teada-tuntud Eesti inimesed erinevatest eluvaldkondadest.

„Õnnelik olemine on inimese olemuse loomulik osa, kuid kahjuks paljud ei suuda või ei oska seda tunnet tunda,“ sõnas konverentsi üks korraldajaist, pere- ja paarisuhteterapeut Kaia Kapsta-Forrester. „Kuuleme tihti, et inimesed ei ole õnnelikud ei oma tööd tehes ega paarisuhtes. Iga inimese jaoks aga peitub õnn erinevates asjades. Mõni inimene on õnnelik juba siis, kui hommikul silmad avab, teisele jälle seevastu nii vähesest ei piisa. Kuidas aga teha nii, et oleksime rohkem rahul sellega, mis meil juba on?“

Kaia Kapsta-Forrester usub, et kindlasti avavad konverentsil esinejate mõtted uusi vaatenurki paljudele kuulajatele. „Loodan, et nii mõnigi leiab teistsuguse lähenemise oskusele õnnelik olla ja näha oma elus selliseid momente, mis on osa õnnelikuks olemisest. Praeguses olukorras on eriti oluline, et inimesed õnne enda seest ja enda ümbert üles leiaksid,“ lisas ta.

Päevakava

Ülekanne Nordic Hotel Forumist

11.00 – 11.05 Sissejuhatus, moderaator Hannes Hermaküla

11.05 – 11.25 Ühiskonnategelane Liia Hänni „Kuidas mõõta Eesti ema õnne?“

11.25 – 11.45 Majandusekspert Robert Kitt „Kas õnne saab ümber arvutada rahasse?“

11.45 – 12.05 Hannes Hermaküla vestleb näitleja Maria Petersoniga „Kas õnne võib leida teisest inimesest?“

12.05 – 12.25 Doktor Karmen Joller „Kuidas ravida õnnetust?“

12.25 – 12.45 Paus

12.45 – 13.05 Ajakirjanik Ingrid Veidenberg „Viimane õnnelik suhe ajakirjanduses“

13.05 – 13.25 Hannes Hermaküla intervjueerib maailmarändur Uku Randmaad ja tema abikaasat Maibi Randmaad „Kas lahus olles saab olla õnnelikus suhtes?“

13.25 – 13.45 Vaimulik Meego Remmel „Miks esimene õnnelik suhe ei jää alati viimaseks?“

13.45 – 14.45 Paneeldiskussioon „Miks inimesed ei oska õnnelikku suhet ära tunda?", modereerib Hannes Hermaküla