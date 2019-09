FOTOD | Viienda klassi matemaatikaõpikus on ülesanne, mis viitab meeste- ja naistevahelisele palgalõhele

Vanalinna Hariduskolleegiumis kasutatava viienda klassi matemaatikaõpikus on huvitav ülesanne, mis osadele inimestele võib tunduda ebaõiglasena, sest millegipärast saab hr Kuusk rohkem palka kui proua Kuusk. See viitab üsna selgelt naiste- ja meestevahelisele palgalõhele, probleemile, millega eestlased on Euroopas esirinnas.

Teistele inimestele võib see aga tunduda hariv, sest lisaks matemaatilise tehte lahendamisele saavad õpilased võimaluse arutada niivõrd ühiskonnakriitilise teema üle.

Foto: erakogu

