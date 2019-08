Tore uudis! Ülikoolidesse esitatud sisseastumisavalduste arv näitab, et õpetajaamet on muutumas noorte seas aina populaarsemaks

Sihtasutuse Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskuse peaspetsialist Silvia Uus on veendunud, et õpetajaameti maine Eestis on sammhaaval lahti laskmas vanadest stereotüüpidest ning järjest enam teadvustatakse õpetajate olulist rolli noorte inspireerija ja ühiskonna kujundajana.

“Üha rohkem mõistetakse, et tänapäeva õpetajaamet on mitmekülgne ja võimalusterohke ning õpetaja on positiivne suunanäitaja ja inspireerija, kellel on oluline mõju isiksuste kujunemisel. Huvi kasv õpetajaameti vastu on ka märk sellest, et meie koolides on särasilmsed õpetajad, kes oma käitumise ja hoiakutega annavad head eeskuju ja tõstavad seeläbi ka õpetajaameti konkurentsivõimet,” märkis Silvia Uus.

Järjest enam tunnevad Silvia Uue sõnul huvi koolides toimuva vastu ka lapsevanemad ning mõistavad seeläbi oluliselt paremini kooli ja õpetajate mõju ühiskonnas ning soovivad ka ise sellesse panustada. “Sotsiaalse mõju aspekt paneb inimesi, kes mõtlevad karjäärivahetusele, vaatama ühe rohkem just õpetajaameti poole.”

Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma sõnul on kandidaatide arv kasvanud kõige enam õppekavadel, kus õppetöö toimub sessioonõppes ehk õppetöö korraldus on sobiv töötavale inimesele, kes soovib näiteks vahetada eriala või omandada uusi õpetaja pädevusi. “Bakalaureuseõppes oli Tartus suurim konkurss eripedagoogika ning koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava sessioonõppesse. Magistriõppes esitati enim avaldusi põhikooli mitme aine õpetaja ning eripedagoogika ja logopeedia õppekavale,” märkis Kaldma.