Husqvarna juht Jaanus Vahesalu: väikene kulu oma töötajate tervisesse võib pikas perspektiivis osutuda väärtuslikuks investeeringuks

Käesoleval aastal otsustasime samuti terviseteemadele tähelepanu juhtida ning seekord suunata tähelepanu just meestele, kes pahatihti ei käi oma tervist regulaarselt kontrollimas. Küll aga teevad nad seda meie tööriistadega ehk siis väga sageli hoolitsetakse oma Husqvarna tööriista tervise eest märksa paremini kui iseenda eest.

Seepärast tekkis meil mõte, et Husqvarna tööriista regulaarse hooldus teemat ära kasutades saaks suunata ka mehi rohkem tervisekontrolli. Selle jaoks oleme terve novembrikuu teinud sotsiaalmeedias kampaaniat nimega #checkyourtools (kontrolli oma varustust), et inimesed saaksid märkida oma tuttavaid, kes võiksid oma tervist kontrollida.

Ja et Husqvarna saaks ise näidata eeskuju, siis otsustasin, et meie kõik 9 töötajat saavad ettevõtte kulul läbida tervisekontrolli, et võimalikud tervisemured saaks avastatud juba võimalikult varakult.

Millise firma tervisekontrolli paketi valisite ja miks, mille järgi sai pakett valituks?

Tervisekontrolli partneriks valisime Synlabi, sest nende tervisekontrolli pakettide sõnum jäi kusagilt kõrva. Valisime kaks erinevat paketti: meestele “Pikema sõpruse paketi 35+ mehele” ja naistele “Terviseriski paketi”. Pakettide valiku puhul lähtusime universaalsusest ja põhjalikkusest ning kuna november on meestele pühendatud tervisekuu, siis jäi sõelale spetsiaalne pakett meestele.

Kuna spetsiaalselt naistele oli valikus palju spetsiifilisi pakette, siis ei osanud ma midagi konkreetset nende hulgast valida ja seepärast jäi valikusse üldine “Terviseriski pakett”.

Kas tervisekontroll on mõeldud kõikidele töötajatele?

Jah, tervisekontroll on mõeldud kõikidele Husqvarna Eesti töötajatele, keda on meil 9.

Kas see idee võeti töötajate poolt hästi vastu või oli ka keeldujaid?

Idee võeti töötajate poolt positiivse üllatusena vastu. Loomulikult olid kõik kursis, et oleme varasemalt oksjonite korras terviseteemadele tähelepanu juhtinud ja et ka sel aastal on meil kampaania #checkyourtools. Aga siiski tuli selline idee ootamatult ja mitte keegi ei keeldunud oma tervise täiendavast kontrollist.

Mida saaks veel töökohad omalt poolt teha, et pöörata tähelepanu töötajate tervisele?

Ettevõtted saavad siin palju omaltpoolt ära teha. Alustades kasvõi sellest, et haigena tööl olemine ei ole aktsepteeritav. Selles osas oleme Husqvarnas otsustanud, et töötaja kes peab paar päeva või pikemalt haiguse pärast töölt eemal viibima, ei kaota oma sissetulekus, vaid me kompenseerime need päevad, et sissetulek jääks samaks.