Mainor Ülemiste juht Margus Nõlvak: kõigil peab olema õlg, kuhu oma pead toetada ja minu õlg asub kodus

Kommenteerib ka Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa:



Põhjused on tõenäoliselt sarnased, mis teistel inimestelgi. Loodetakse, et vaevused lähevad ise üle. Ei usuta päriselt, et tervisehädad just mulle peaksid või võiksid külge hakata. Raske on viia läbi ka elustiili muudatusi, mis tervise hoidmisega kaasas käivad. Mehed on vast siiski mõnevõrra enam haavatavad, kuna neile justkui ei ole lubatud haige ja hädine olla või abi küsida. Vaikimis eeldatakse, et kui n-ö "õige mees" näiteks käest ilma jääb, meisterdab ta hambaid appi võttes käepärastest vahenditest zguti ja võitleb edasi.



Miks ei julgeta sageli tunnistada, kui midagi on tervisega korrast ära?



Sageli on taustal hirm ja teadmatus. Ei teata, kuidas käib ravi, mis on abi otsimise esimene samm, kas seisund üldse on ravitav? Samuti võidakse karta, et äkki teeb raskuste tunnistamine asju hullemaks. Ka iseendale võib olla raske haigestumist tunnistada, sest sellega läheb kaotsi osa minapildist, arusaam endast kui tervest ja murdumatust inimesest. Häbi võib olla ka teiste ees ja tekib küsimus "Mis siis saab, kui teised näevad, et ma ei olegi purunematu?" Samas on näiteid, et kui julgetakse rääkida oma vaimse tervise raskustest, siis pigem võib kohata imetlust ja teiste poolehoidu, kui kuuldakse, et inimene on n-ö mustast august välja roninud või ronimas.



Margus ütleb ühele küsimusele vastates, et on levinud arusaam, et (tipp)juhid on tugevad kui kaljud, kuid tegelikult see nii ei ole. Kuidas teie seda kommenteerite? Miks kipuvad tippjuhid sageli läbipõlema? Üle töötama ja tööd esimeseks seadma?

Läbipõlemise üheks eelduseks on mingis mõttes idealism, innukus, saavutused, energiline ja edukas tegutsemine. Neid omadusi võiks tippjuhi puhul kõrgelt hinnata. Samas kui aeg ja kokkupuuted reaalsusega - kus on vaja teha järeleandmisi, hinnata realistlikult iseenda võimeid - korrektuure ei tee, on läbipõlemine kerge tekkima. Kui oled juba väsinud ja asjad ei lähe alati nii nagu oled soovinud, siis võib olla esimene instinkt rohkem pingutada. Meeste väärtust nähakse sageli just läbi nende töösaavutuste prisma ja see teeb nende jaoks elu keerulisemaks.

Kui aga jõuvarud on otsas ja energiat uuesti laadida ei saa, siis tekivadki erinevad vaimse ja füüsilise tervise mured. Nagu Margus mainib, ei ole mõistlik n-ö kõiki mune ühte korvi laduda. Isegi kui tööasjad ei suju või tekitavad ülemäärast pinget, siis on võimalik saada jõudu juurde kodusest elust või ka muudest meeldivatest tegevustest.