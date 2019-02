Üleskutse: võida kodukandile 2000 euro eest heakorratöid!

Aprilli lõpuni käib puhastuskampaania, mille käigus saab üles anda kodukohas korrastamist vajava objekti või hääletada oma lemmiku poolt rahvahääletusel.

Kinnistuomanikud kipuvad justkui unustama, et kõnniteedel tuleb teha libedusetõrjet, samas on koduaias lumerookimine eestlaste rahvussport. Avalike teede, tänavate ja bussipeatuste puhtuse eest hoolitsemine käib omavalitsustel tihti üle jõu. Kevad ja suur sula koos veel suuremate heakorraprobleemide ning lume alt välja sulava prügiga on alles tulekul. Kas tundub tuttav stsenaarium?

„Eestlane armastab toriseda. Peamiselt kehva suusailma teemal, aga ka linnapilti rikkuva poliitreklaami või loodusesse visatud autorehvide üle. Kolme lapse isana tean, kui raske on kodu kogu aeg korras hoida. Samas on isegi Tartus näha, et mänguplatside eest hoolitsemise puhul tegutsevad sodijad kiiremini kui puhastajad,“ kirjeldas isablogija Henry Jakobson.

Ta nõustus, et kord aastas tullakse küll kokku ja teeme-ära-formaadis koristuskampaaniaga saab kodukandi prügist puhtaks, aga vahepeal on raske leida motivatsiooni, et talgulisi kokku saada.

Lahendusena saab 26. veebruaril alanud puhastuskampaania „Puhas kodu puhtama Eesti nimel“ ideekorjesse esitada aprillikuuni ideid üle Eesti – olgu selleks siis suur mure grafitist räsitud linnahalli üle või väike mure täis soditud mänguväljaku pärast. Rahvahääletusel selgub võiduidee, mis paari tuhande euro eest korda tehakse.

A Mida Henry Teeb? blogi autor Henry Jakobson kogus lugejatelt inspiratsiooni saamiseks ideid paikadest, kuhu kellegi käed ei ulatu, aga mis vajaksid hädasti sekkumist.

„Loomade varjupaigad Lõuna-Eestis ja Ida-Virumaal vajaksid inimeste sõnul hädasti abi just korrastamise osas. Populaarne idee on teha korda hooldamata kalmistuplatsid ja puhastada unustatud hauakivid. Hästi tore oleks ka, kui keegi märkab või teab mõne vanainimese talu, kus võiks miskit ilusamaks või paremaks teha,“ kirjeldas ta blogi lugejate ideid.

Puhastuskampaanias osalemiseks võib igaüks oma kodukohas registreerida paiga, mis on üldkasutatavad ja kõigile kättesaadavad. Iga asukoha jaoks saab osaleja valida ühe tegevuse: prügi koristamise, parandamise, puhastamise, maastikukujundamise või istutamise. Tee oma valik siin: www.puhtameesti.ee.