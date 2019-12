Baltika uus juht Mae Leyrer tõstis saladuseloori kolme tuntud kaubamärgi liitmise plaanilt, lubades moesõpradele muutust juba kevadeks

“Kaubamärgid Mosaic, Monton ja Bastion liidetakse viisil, mis jätab valikusse kõigi kolme brändi käekirja,” lubab Leyrer. “Kliendid ei pea kartma, et nad ei leia meie valikust oma lemmiktooteid, armastatud mudeleid või soovitud kangaid.”

Baltika juht tunnistab, et juba kevadel on siinsetes kauplustes ja veebipoes näha selle uue koosluse tulemust.

Vastates küsimusele, millised on tema enda lemmikrõivabrändid laias maailmas ja kas on ka mõni moefirma, kelle edu on ta Baltikat juhtides eeskujuks võtnud, toob Leyrer välja näiteks H&Mi gruppi kuuluva & Other Stories brändi lugude rääkimise oskuse ja turunduse, COS-i brändi käekirja tugevuse kollektsioonide tasandil ning Inditexi grupi brändi Massimo Dutti poodide kontseptsioonid. Eks ole näha, kas nende brändide käekiri ka Baltikasse jõuab.

