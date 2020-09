FOTO | See eestlanna maal valiti naiste õiguste eest võitlevale maailmakuulsale näitusele

Itaalia Kujutava Kunsti Ühendus UNESCO koostööpartnerina korraldas üle-maailmse avatud konkursi kunstnikele, et käsitleda taaskord inimõiguste teemat, seekordne alapealkiri on “Naised suudavad päästa maailma” ning näitus on suunatud naiste õiguste toetamisele ning tähelepanu juhtimisele naistevastase vägivalla jätkuvale asetleidmisele maailmas.

Näitus leiab aset 29. augustist 4. oktoobrini 2020. Toimumispaigaks on Fondazione Campana dei Caduti, Rovereto (Trento), Itaalia. Näitusest võtab osa 141 kunstnikku 31 riigist. Eestist valiti ainsa kunstnikuna välja Liis Koger ja näitusel on tema õlimaal “Man Carrying A Child”.

“See maal otseselt naiste õiguste kaitseks suunatud ei ole, vaid pigem on universaalne taies naise tugevusest,” täpsustab kunstnik. “See valmis ammu enne konkursi väljakuulutamist. Teave konkursi kohta saadeti Kunstnike Liidu listis, kuna nii konkursile andmete saatmine kui näitusest osavõtmine olid tasuta, siis arvasin, et konkurss on megatihe, aga saatsin oma pakkumise ikka ja mul on väga hea meel, et nii suure organisatsiooni nagu UNESCO näitusel saan osaleda,” ütleb Liis Koger.

“Kahju on ainult, et kohapeale ei saanud sõita, kuna see oleks tähendanud kahenädalast karantiini ja laste tõttu ei hakanud minema. Muidu fotodelt on näha küll palju maskides inimesi näitust külastamas ja näituse korraldajad, eesotsas kuraator Roberto Roncaga ning kommunikatsioonijuht Debora Salardiga teevad ka väga head sotsiaalmeedia tööd, nii et info kindlasti liigub. Samuti on seal (täpsustus: Itaalias) ka moodsate teemade juures oluline, et kunst ikkagi liigutaks inimest, mitte poleks lihtsalt saali nurgas olev radiaator kunstiteoseks.”

Liis Koger on sündinud 1989. aastal Pärnus ning lõpetanud Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ning Tartu Ülikooli maalikunsti eriala. Tema isikunäitused on toimunud üle Eesti, nt Viimsi Püha Jaakobi kirikus, Tallinna Jaani kirikus, Fahle galeriis, Haus galeriis; kuid ka Berliinis Somos Art House’is ja galeriis téte. Tulevad (ühis)näitused olid samuti plaanitud Berliini ja New Yorki, aga COVID-19 tõttu on kõik küsimärgi all.