Inga Lunge: see aasta jääb kindlasti meelde ja seda pigem positiivses mõttes

Nii nagu paljudel meil, saabus ka Inga jaoks aasta suurim õppetund kevadel. „Taipamine, kui tähtis ning mõnus on olla praegu ja siin, mitte oodata millegi muutumist.”

Kõige suurem muutus perekond Lungede elus on naise sõnul Berni Alpi karjakoer Rolli tulek, kes kodus mõnusat elevust tekitab ja ei lase elul igavaks minna. „Suureks sündmuseks oli ka Toomase lapselapse Lumi sünd. Tegelikult juhtub väiksemal või suurem määral iga päev midagi ilusat ja vahel ka tähenduslikku.”

Lihtsad soovid

Vabakutselisena ja ei tea Inga algava aasta töiseid plaane veel väga täpselt. „Mõned mõtted on, aga millised neist teostuvad näitab aeg.”

Näiteks jaanuaris peaks jõudma lavalaudadele lavastus "Professor sai värske õhu mürgituse", mille üks etendus on plaanitud ka Haapsallu - samale päevale mil Inga tähistab oma neljakümnendat sünnipäeva „Haapsalu on minu jaoks olnud palju aastaid justkui teiseks kodulinnaks, on rõõm, et saatus viib mind sinna just sellel päeval.”

Sel aastal ilmus Inga sulest ka tema teine raamat "Ma kirjutan Sulle". „Saan selle raamatu väärtusest tasapisi alles nüüd aru kui seda uuesti lõiguti üle loen. Oskan ennast läbi sinna kirjutatu paremini paika saada.”

Ka algaval aastal soovib Inga leida aega kirjutamiseks. „Raamatule "Nupukas Nora" oodatakse järge, see elab mul peas juba oma elu ja vajab vormistamist. Tahaks olla võimalikult palju oma maakodus, vaadata jõge ja teha lõket, püüda paar suurt kala, mängida lastega lauamänge - sellised lihtsad soovid,” loetleb naine. „See aasta jääb kindlasti meelde ja seda pigem positiivses mõttes.”