Ingrid Isotamm maale kolimisest: ma pole eales end nii üksikuna tundnud kui kümme aastat pealinnas elades

Ingrid tunnistab, et maal elamise juures on kõige keerulisem vajadus last igal hommikul kooli viia, aga tema sõnul tuleb seegi enda jaoks selgeks mõelda ja viimises-toomises plussid üles leida. "Hommikul saab autos õppimise üle korrata või õppimata jäänud asjad ette võtta ning õhtul tagasiteel rääkida päevasündmustest enne, kui tütar oma tuppa oma tegemiste juurde tormab," selgitab naine.

Ingrid möönab, et temal on siiski väga vedanud, sest ta ei pea iga päev kella kaheksaks Tartusse tööle sõitma ja tuisu käes tund aega bussi ootama ning samamoodi teab ta, et maale elama minek pole sugugi lihtsaks tehtud. Nende külla ostis aastaid tagasi üks noorpaar 3000 euro eest vana talukoha, aga siis selgus, et neil peab veel 20 000 eurot olema, et majja elekter saada ja seda väljaminekut nad teha ei saanud. "Aga kui sul on unistused, siis püüdle tasapisi sinnapoole, ehk saavad need lõpuks võimalikuks," julgustab ta ikkagi katsetama.

