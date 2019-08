Ksenja, Vikipeedias on kirjas, et olete sündinud Minskis.

Jah, nii on.

Kuidas te Tallinna sattusite?

Olin 2- või 3-aastane, kui me siia kolisime. Või siis kohe pärast minu sündimist. Pean ema käest küsima, mis aastal see täpselt oli. (Naerab.) Mu isa õppis Minskis, ema sõitis talle järele ning nii see juhtus, et sündisin seal.

Kui teist sai sportlane, kas valgevenelased ei tahtnud teid endale, kas ei pakkunud passi või raha?

Arvan, et nad isegi ei tea, et olen Minskis sündinud. (Naerab.) Seega, midagi sellist pole olnud. Ma pole ka ise Minskis käinud.