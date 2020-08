“Kui ma kogu aeg mõtleks, et midagi võib juhtuda, ei saaks üldse elada,” sõnab ta. “Teelt väljasõit Monte Carlo rallil muidugi tegi ärevaks, aga pidevat hirmutunnet mul pole. Elan kaasa ja hoian pöialt. Ka Maria oskab juba kaasa mõelda — kui sõidu lõpus telekast näeb, et issi ei saa šampust pritsida, tuleb pisar silma.”

Martingi on ära olles mõtteis perega. “Ma tean, et Maarja jälgib kõiki meie sõite otseülekandes. Kui katkestame või sõidame rajalt välja, siis kõigepealt helistan talle ja seejärel tiimile. See võtab kodustelt pinge maha.”

Loe pikemat intervjuud värskest Pere ja Kodust.