Nahktoodete valmistaja Stella Soomlais: kaotasime just ligi 80% oma käibest. Tõenäoliselt väga pikaks ajaks

Pea kolmandiku võrra hinna langetamine käsitöö-rohkes ja seeläbi kõrgete kulude ning madala marginaaliga äris on muidugi kõrge riski võtmine — raha enam kätte ei jää ja paratamatult hakkab kogunema miinus.

Ent me saame nüüd võita aega ja teha möödapääsmatuid ümberkorraldusi nagu näiteks müügipersonali kodutööle suunamine, töötamine tootmises kahes vahetuses seitse päeva nädalas (esimene vahetus E-K ja teine N-L, üle nädala ka P), osade puhkuspäevade väljavõtmine, kauba tarnimine pakiautomaadi abiga, klientidega suhtlemine virtuaalselt (fotode ja videode saatmine, et materjali omadused oleksid mõistetavamad). Ja muidugi ka juba varem mainitud füüsilise poe sulgemine ning töötubade, näituste avamiste jm ürituste tühistamine ja korraldamata jätmine.

Oleks enesepett arvata, et edasine asjade käik on selge. Palju hakkab jooksvalt sõltuma nii valitsuse otsustest, partnerite käekäigust, meie pöidlahoidjatest kui ka pandeemia kulgemisest. Iga päev, lausa iga tund võib olukord muutuda. Peame kõik adapteeruma ning olukorra volatiilsusest tulenevalt tuleb mõnedel meist seda lihtsalt teistest kiiremini ja loovamalt teha. Oleme tiimiga loovinimesed ja usun, et küll me midagi välja mõtleme ka järgmiste takistuste saabudes — piirsituatsioon paneb aju tööle.

See postitus ei ole mure kurtmiseks, vaid tagamaade avamiseks. Anumad on ühendatud. Kõigil on raske, aga koos üksteist toetades on meil kõigil pehmem maandumine ning majandus põrub vähem. Kui meie nahatöömeister ei kaota tööd ning sinu maja all tegutsev pagar ei lähe pankrotti, siis on ka sinul, kes sa töötad mõnes valdkonnas, mis saab vähem pihta, tulevastel aastatel kergem ja su õlul on vähem riigivõla koormat.

Parafraseerides ühte hea huumorisoonega klienti — meil kõigil on oma nahk mängus. Minu puhul on sellel lausel lihtsalt teine kiht tähendust peal.

Ühtlasi tahan tänada oma seniseid kliente varasema toetuse eest ja ka neid, kes juba on drastilisele olukorrale reageerides meie püsimajäämist toetanud. Vabandan südamest ka nende ees, kes tundsid nördimust, et nemad veel neljapäeva õhtulgi pidid maksma toote eest täishinda. Palun kirjutage mulle isiklikult — siis saan teie murega eraldiseisvalt tegeleda ning lahenduse välja mõelda ja teie pettumust vähendada.