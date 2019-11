Oleg Ossinovski: usun, et naised on paremad ülemused kui mehed

“Ma ei tunne ennast kunagi teisejärgulisena,” tõdeb naine. “Ta ei erista karjääri mõttes mehi ja naisi. Muidugi ta avab uksi ja kingib lilli, aga sellist asja pole, et pead istuma kodus ja keetma borši, tööle ei tohi minna… Näiteks Gruusiasse tulek oli minu idee ja ta ei olnud vastu. Aga kujutan ette, et väga paljud mehed oleksid olnud vastu — kuidas siis nii, et naine sõidab Gruusiasse ja veedab seal suurema osa kuust!”

Olegil on samuti kohe vastus valmis: “Ma usun, et naised on paremad ülemused kui mehed. Sest naised on reeglina paremini organiseeritud. Muidugi on olemas ka mitteorganiseeritud naisi ja hästi organiseeritud mehi. Aga üldiselt oskavad naised elu paremini korraldada ja suudavad ka hoida end rohkem vaos. Naised oskavad paremini püstitada eesmärke ja töötada nende suunas.”

