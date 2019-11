Prints Charles tunnistab, et ta muretseb kliima soojenemise tõttu oma lapselaste tuleviku pärast

Walesi prints möönas, et inimesed on juba sajandeid mõtlematult planeedi varusid tarbinud ja meid ootab ees hädaolukord. Ta tunnistas, et soovib oma lapselaste — prints George’i, printsess Charlotte’i, prints Louis ja kõige pisema, prints Archie — tulevikku kaitsta ning soovib, et tema lapselapsed ei peaks talt kunagi küsima, miks ta ei teinud midagi, et meie planeeti ei mürgitataks ega hävitataks.

"Kui me mõtleme loodusele ja selle varudele kui inimkonna pangakontale, on selge, et oleme juba sajandeid mõtlematult kulutanud," tõdes prints Charles, lisades, et praegu on veel viimane aeg selleks, et mõelda välja, kuidas oma võlga tasuda. "Ja kui mõtleksime planeedist kui patsiendist, oleks iga endast lugupidav arst juba ammu sekkunud, et tekkinud sümptomeid tagasi pöörata."

Prints kinnitas, et aeg on hakata mõtlema ka tulevastele põlvkondadele. "Muidugi nõuavad lapsed, et me koheselt midagi ette võtaksime ja ei kasutaks selleks vaid oma sõnu. Kui kaua me veel ootame ja seda edasi lükkame?"