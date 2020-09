Rahatark pereema Liisi Kirch võitles end aastatega praktiliselt finantsvabaks: ostsin esimese palga eest kohe Kaubamaja aktsiaid

Paljud inimesed unistavad elust, kus raha või pigem selle puudumine ei takistaks unistuste elluviimist või töö kaotuse pärast muretsema ei peaks. Liisi on selle praktiliselt saavutanud, aga mitte nii, et ostaks igal aastal perele uue televiisori või kannaks käe otsas hirmkallist käekotti. Tema saladus peitub hoopis kahes teises elustiilimuudatuses, millega iga inimene hakkama võiks saada.

Loos räägibki Liisi oma teekonnast finantsvabaduse poole — alguses teadmatusest tehtud valest otsusest, ämbrisse astumistest, teiste julgustamisest ja erilisest elustiilist, mille järgi nende pere elab.

Tema ajend? “Ühest küljest vabadus otsustada, teisest kindel seljatagune. Kui midagi peaks juhtuma minu mehe, laste või minu endaga ning me ei saaks enam kumbgi päevagi tööl käia, siis keegi ei tule meie kodu ära võtma ja ma ei pea minema almust küsima, et meid ära toita.”