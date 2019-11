Rahvastikuminister Riina Solman: lapsevanemaks olemine peaks olema ennekõike auasi, mitte kohustus

"Aust rääkides, kõige suurem au on olla lapsevanem ja minu arvates peakski lapsevanemaks olemine olema ennekõike auasi, mitte kohustus. Mitte sund, vaid justnimelt privileeg ja au," avaldas Solman. "Priviligeeritud ja austatud tahab olla igaüks, aga sundimine ei meeldi kellelegi."

Solmani sõnul on just äsja mainitu tulnud välja kõigis tema perepoliitikat puudutavates aruteludes ja kohtumistes viimase poole aasta jooksul ja seepärast on rahvastikuministri jaoks oluline iga samm, mis on suunatut selleks, et tõsta lastega perede ja lapsevanemate nähtavust ja prestiiži ühiskonnas. "Veel eriti puudutab see suuri peresid ja nende vanemaid, sest lõpuks püsib meie rahva ja kultuuri tulevik ikkagi peredel ja lastel," teab ta.

Rahvastikuminister toob välja ka selle, et ligi pooled Eesti lastest kasvavad üles peredes, kus on rohkem kui kaks last. "Kõik pered on olulised, üksikvanemad on olulised, samas suurtes peredes tehakse ära veidi suurem hulk laste kasvatamise raskest tööst. Panustatakse oma vaba aega ja energiat ja vahendeid selle võrra rohkem. Sealt tulevad ka meie tulevased teadlased, kokad, poliitikud, volinikud. Igal juhul, mina ütlen veel kord, et suur pere on auasi ja suure pere vanem olla on auasi," rõhutas Solman.