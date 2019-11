Setomaa endine ülemsootska Piret Kriis-Torm: setu mehe au ongi tema naine

„Sõimusõna „seto“ on täna muutunud uhkuse staatuseks — praegu tahetakse olla setu, käia meie sündmustel ning kanda meie rõivaid. See on praegu popp!“ ütles Piret Kriis-Torm. „Setu kogukonna tähtsaim väärtus on teadmine, mis on hea ja mis on halb ning need on paljude põlvede jooksul kujunenud ja kivistunud väärtused. Setule on oluline, kuidas mõtles või tegi tema isa, vanaisa. Eelmiste põlvede tarkused on meile olulised ning ühte heidetakse ikka setoga, kuigi oleme aastasadu venelaste külje all elanud. Setu mees hindab perekonda ja laste kasvatamist. Setu perekonnas on ema, isa, õed ja vennad, vanaema ja vanaisa ning see on normaalsus. Lasterikkad pered on tänaseni au sees, mitte ainult vanasti, ja kõigi eesmärk on võimaldada lastele õnnelik lapsepõlv.“

