Urmas Sõõrumaa põhjusest, miks tema alluvuses ei tööta ühtegi naissoost tippjuhti: sellist suurt vastutust on lihtsam panna mehe õlule

“Minu ettevõtteid on sattunud juhtima rohkem mehed, sest mul on olnud mehelikud alad — näiteks turvateenused. Ma olen unistanud heast naisjuhist, esimesest naisest turvateenuse äris. Aga siiani ei ole see unistus täitunud,” tõdeb mees. “Siin võib nüüd natuke filosofeerida — turvateenustelt ootavad inimesed, et tuleb üks mehelik mees ja pakub kaitset. Samas ma ei välista, et see võiks ka naine olla. Küll aga on kõik mu raamatupidajad naised, tihtipeale ka finantsjuhid, üldjuhti üheski valdkonnas aga pole. Vaid fitness-klubi juhib naine ja tenniseklubi samuti.”

Urmasel on ka oma arusaam naisterahvast. “Naine peaks eelkõige olema naine, nagu meeski mees,” arvab ta. “Aga tihtipeale ettevõtte juhtimine, eriti teenusettevõttes, kus on 24 tundi tegevus, on see väga pingeline. Naine on ennekõike naine ja ema, sellist suurt vastutust on lihtsam panna mehe õlule.”

Loe pikemat intervjuud SIIT.