“Vabadus ongi rikkus.” Tuntud Eesti suunamudijad elavad unistuste elu, reisivad mööda maailma ja lansseerisid tagatippu oma brändi

Veel 20 aastat tagasi ei oleks vast keegi aru saanud, millest ma kirjutan. Mis asi on story? Instagrami quiz? TikToki video? Mõjuisik? Täna aga on vähe inimesi, kes neist vähemalt korra kuulnud ei oleks ja kindlasti teavad neile vastuseid ühed Eesti tuntuimad suunamudijad, Iti-Pätrik Järve ja Triinu Maasik.

Blogi kui võimalus

Rohkem kui kümme aastat tagasi tegin mina endale Bloggeri (tol ajal tuntud rohkem Blogspoti nime all) keskkonda isikliku elustiili blogi. Paralleelselt pidasin moeblogi ka ühes tänaseni tegutsevas moeportaalis. Blogimine oli miski, mida tol ajal tegid vähesed ja blogijaid, kes tuntuks said, oli vähe. Üks neist oli täna üle 23 500 Instagrami jälgijaga Iti-Pätrik Järve (25), kes juba päris algusaegadel jäi silma oma läbimõeldud fotode ja kadestusväärsete koostööde poolest. Nüüdseks on sellest saanud tema jaoks täiskohaga töö, mille kõrvalt ta ei plaanigi “tavalist” palgatööd tegema hakata.

“Mina võtan oma tegevust nii, et ma lihtsalt naudin oma elu, teen seda, mis ma teen ja blogi lihtsalt annab mulle võimalusi kõiki neid asju teha,” selgitab Iti, tunnistades, et võrreldes algusaegadega on suunamudijate maailm justkui plahvatanud.