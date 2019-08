Anett alustas oma väikese perega veganlusega mõned aastad tagasi, võttes alguses vastu Vegan väljakutse. See ei tundunud olevat midagi keerulist, tegid lihtsalt nädal aega putru ilma piimata. Kuid paanika ja hirm tekkisid kiiresti, sest kõht oli kogu aeg tühi. Nimelt ei toonud nad menüüsse uusi toiduaineid, vaid jätsid lihtsalt loomsed toidud ära. Ilma asendusteta. “Tüüpiline algajate veganite viga! Piinlik küll nüüd oma praeguste teadmiste juures seda tunnistada, aga ka meie läksime just sellega alt, et sõime kartulit ja salatit ja imestasime, miks see kõht ometi kogu aeg tühi on.”