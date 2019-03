VIDEO | Presidenti ärritas ajakirjaniku mõtlematu küsimus kahe naise riigivalitsemise kohta: see küsimus ei ole mitte kuidagi eriti mõttekas

Ajakirjaniku küsimus kõlas järgmiselt: "Mida toob Eestile kaasa see, et riiki hakkab juhtima kaks naist?"

"Palun vabandust, aga kuna te küsisite viimati, mida tõi Eestile kaasa see, et seda juhtisid kaks ja enam meest?" küsis Kaljulaid seepeale vastu. "Lahendame kõigepealt selle küsimuse."

Ajakirjanik uuris seejärel, kas president oskaks ise sellele küsimusele vastata. "Ma ütlesin, ma ei oska vastata ei sellele küsimusele, mida tõi Eestile kaasa see, et teda juhtisid peaministri ja presidendina mehed ega oska ka vastata küsimusele, kui seda teevad naised," vastas president. "Kõik, absoluutselt kõik teaduslikud uurimistulemused väidavad, et grupisisesed erisused on suuremad kui gruppidevahelised erisused. Nii et see küsimus ei ole mitte kuidagi eriti mõttekas. Küll aga ma arvan, et nii nagu see tõsiasi, et Eesti president on nüüd juba peaaegu kaks ja pool aastat olnud naine ja kõik lasteaia- ja koolilapsed, kes joonistavad pilte vabariigi aastapäevast, joonistavad presidenti kleidis, et see midagi tähendab. See tähendab midagi sellele, milliseks kujuneb nende mõtlemine ja nemad ei tule mitte kunagi seda küsimust küsima, mille teie just küsisite."