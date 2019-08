Ettevõtte tegevjuht: emapuhkuse ajaks asendaja leidmine võib tekitada teatavat ebamugavust, kuid sageli on probleem hoopis juhtimises

Avaldame Pihelpuu mõtted muutmata kujul:

Võrreldes paljude teiste riikidega on Eestis värsketele lastevanematele suunatud sotsiaalkaitsesüsteem heal tasemel, kusjuures just IT-sektor on alati olnud ja on ka praegu töötajasõbralikkuses suunda näitav, mitte sabassörkija. Kuigi valjuhäälseid erandeid on kõikjal, tunnistab näiteks töötajasõbralikku märgist taotlevate ettevõtete nimekiri, et nii mitmedki neist on tehnoloogiasektorist. Usun, et selliseid ettevõtjaid, kes valivad töötajaid soo, rassi või mõne muu neist sõltumatu näitaja järgi, on olemas, kuid aina vähem ja vähem.

Olen IT-sektoris töötanud eelmise sajandi lõpust alates ja näinud erinevaid suhtumisi nii naistesse kui meestesse üsna palju, kuid võin kinnitada, et selline suhtumine nagu esimeses artiklis mainitud Janekil on IT sektoris pigem erand kui reegel. Näiteks ADM grupi ettevõtetes, kus töötab üle saja inimese, olen seisnud selle eest, et kedagi ei eelistataks ega välistataks tema soo, rassi, seksuaalse suunitluse või muude tööga mitte seotud omaduste pärast. See lihtsalt ei käi kokku meie põhimõttega väärtustada inimesi ning vältida diskrimineerimist. Meil töötab ka praegu ettevõttes nii noori isasid kui ka emasid, kas osalise ajaga või kaugtööd tehes, ja siiani pole sellega probleeme olnud. Kõikide võrdne kohtlemine (see käib mitte ainult töötajate, vaid ka partnerite ja klientide kohta) on ADMis olnud alati aukohal ja selle tunnistuseks oleme kirjutanud alla ka Inimõiguste keskuse algatatud Mitmekesisuse kokkuleppele.