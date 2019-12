Maakler annab üürilõksus olevatele eestlastele nõu: elatakse räigelt üle oma võimete ja siis halatakse, et küll on ikka raske elu

Esmane sissemakse Kredexit kasutades oleks 5500 eurot, mille saaksid kokku eespool märgitud skeemi kasutades vaid kahe aastaga.

Esmalt oletame, et kinnisvaraturg jätkab samal kursil nagu ta praegu on viimastel aastatel läinud. Ehk siis vaikne, stabiilne tõus. Sellisel juhul saad viis aastat peale korteri soetamist võtta juba uue laenu, kasutades juba olemasolevat korterit lisatagatisena, kuna sa oled mingi osa juba tagasi maksnud ja olemasoleva korteri hind on ka piisvalt tõusnud.

Teisena oletame, et järgmise viie aasta jooksul tuleb majanduslangus. Sellisel juhul küll korteri hind langeb, aga kuna olete ostnud soodsama otsa korteri, siis ka igakuised kulud on väiksemad ja isegi palgakärpe puhul peaksid saama korteri laenumaksetega hakkama. Samas, kui ostes kohe maksimumvõimendusega korteri oleks risk võlgadesse langeda oluliselt suurem.

Noore, üksiku naisterahvana võiksid siiski ka võtta arvesse oma ema arutelu elukaaslase leidmise osas, millisel juhul on vähemalt 50/50 võimalus, et saate tema juurde sisse kolida, millisel juhul su enda ühetoalise korteri saaks koheselt üürikorteriks ümber kohandada ja sul oleks olemas ka nn varuväljapääs!

Kohutav raiskamine

Ma näen igapäevaselt meeletut raiskamist ja ei suuda ära imestada, miks inimesed selliselt käituvad.

Kõige suuremad raiskajad on üksikud pensionärid ja noored inimesed (mitte kõik, aga päris arvestatav osa). Elatakse räigelt üle oma võimete ja siis halatakse, et küll on ikka raske see elu.

Ma usun, et meil kõigil on Harjumaal, Tallinnas mõni eakas, üksik sugulane või tuttav, kes elab kahe- või neljatoalises korteris või majas üksinda. Samal ajal loeb sente, et järgmise laekumiseni ära elada. Üksikul inimesel ei ole vaja elada nii suurel pinnal, väga hästi sobib elamiseks ka mugavustega ühetoaline korter.

Kolmetoalise, mägede korteri kommunaalkulud on orienteeruvalt 160-250 eurot talvekuudel ja 100-150 eurot suvekuudel. Samas kui ühetoalise korteri kommunaalkulud on 100-120 eurot talvekuudel ja 50-60 eurot suvekuudel (orienteeruvad hinnad, mis võivad arvestades haldureid erineda).

Arvestades Eesti keskmist vanaduspensioni on võit väga märgatav. Lisaks, müües oma kolme- või neljatoalise korteri ja ostes samas seisukorras, samas piirkonnas oleva ühetoalise korteri, jääb üle ca 15 000-40 000 eurot veel ka n-ö “raiskamisraha” üle, mille eest võib väga mõnusalt kas reisimas käia või lihtsalt lubada endale sutsu rohkem kui varem.