"8aastane tüdruk oli veendunud, et emal ongi õigus teda füüsiliselt karistada." Turvakodudesse sattunud lapsed väärivad võimalust oma eludega edasi minna

Asenduskodu ja turvakodu — mis on nende erinevused?

“Asenduskodu on teenus, kus lapsed elavad meie juures pikemalt, nad saavad meie juures elada kuni 19. eluaastani,” ütleb Mugamäe. Asenduskodu teenusena on nad loonud vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele nende põhivajaduste rahuldamiseks peresarnased elutingimused, lapsed elavad perena ja neid kasvatavad perevanemad. Pere elukorraldus on võimalikult kodune ja stabiilne.

Turvakoduteenus on aga mõeldud vahetusse ohtu sattunud lastele ajutise teenusena. Turvakoduteenuse osutamise eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes on sattunud olukorda kus tema elu, tervis või areng on ohus. Laste turvakoduteenus on suunatud eelkõige hüljatud, hooletusse jäetud või vägivalda kogenud lastele. Turvakodusse toovad lapsi tavaliselt kas lastekaitsetöötajad või politsei olukorras, kus laps tuleb kodust koheselt eraldada. Turvakoduteenusel viibivad lapsed tavaliselt lühiajaliselt, nende juures on lapsed keskmiselt viibinud kuni 7 päeva.

Mugamäe ütleb, et hetkel on perekoduteenusel kokku 27 last, Tudulinnas 21 ja Rakveres 6. “Viimasel poolaastal me enam perekoduteenusele uusi lapsi juurde võtnud ei ole, kuna alates 1. jaanuarist 2020. aastast võib perekodu ühes peres koos elada maksimaalselt kuni 6 last (varem võis kuni 8 last).” Ta ütleb, et neil on aasta algusest mitu last liikumas järelhooldusteenusele ja on ka neid, kes astuvad juba täiesti iseseisvasse ellu.