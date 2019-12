Borjomi värvikas disain loob peolaual karnevalimeeleolu

Borjomi

Jõulud ja uusaasta on täis rõõmu, kodusoojust ning muidugi ärevat ootust. Juba aastaid on peolaua kohustuslikuks osaks looduslik mineraalvesi Borjomi ja erand pole seegi kord. Värvi lisamiseks on Borjomi välja tulnud ainulaadse pühadekujundusega, mis on piiratud koguses saadaval ka Eestis ja laseb ette võtta tõelise pühade borjoomingu.