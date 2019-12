FOTOD JA VIDEO | Võrru pandi püsti unikaalne välikäimlatest jõulukuusk

Idee Võrru selline põnev puu püsti panna tekkis ettevõtte asutajal Toomas Repal sõpradega spaas puhates. "Üks mu sõber jagas fotot, kus välikäimlad olid ära kaunistatud, sealt läks ka meie fantaasia tööle," selgitab ta. "Kuna mul on välikäimlad olemas, mõtlesin, et teen ka oma firma „kuusepuu“. Järgmisel päeval helistasin oma sõpradele, küsisin, mis arvate sellest ideest ja et kas teeme ära. Kõik olid nõus ja tulid möödunud laupäeval kohale."

Vimkasid on Toomasele alati meeldinud teha ja kuna korralik eeltöö installatsiooni püstitamiseks oli tehtud, ei olnud "kuusepuud" sugugi raske ehitada. "Lisaks kaasati ehitise püstitamiseks oma ala spetsialiste ja tehnikat," kinnitab ta.

Võru inimesed on Toomase ideed üldiselt ikka kiitnud. "Võrukate grupis saime väga sooja vastuvõtu," teab Repp. "Eks ikka leidub ka neid inimesi, kes arvavad, et antud ehitis ei sobi ühiskonda, aga see on loomulik ja käib asja juurde. Kõigile ei saa meeldida ja see ei olegi meie eesmärk."

Muide, kuusepuu alumised välikäimlad on avatud külastajatele, tualettpaber ka olemas.