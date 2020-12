FOTOD jõulukuue saanud kodust | Seitse traditsiooni, mis "Naabrist parema" Jana ja Siim-Steni peres pühade ajal tähtsal kohal on

"Jõulud on meie peres väga-väga olulised. Mida aasta edasi... või peaks ütlema, mida laps juures, seda rohkem me Siimuga tunneme, et tahame jõuludesse panustada," räägib Jana. "Ilmselt suuresti tänu lastele hakkavad meie pisikeses neljaliikmelises peres juba ka jõulutraditsioonid välja kujunema."

Millised on Jana ja Siim-Steni jõulutraditsioonid?

Lastel käivad alates 1. advendist päkapikud

Kaunistame terve perega ühiselt kodu ja kuuse ning paneme jõulumuusika mängima;

Mia Isabela kirjutab jõuluvanale kingisoovidega kirja. Sel aastal teeb ta seda ka pisikese õe eest

Alustame juba mitmendat aastat novembrist kingituste ostmisega, et detsember oleks rahakotile kergem ja kõik saaksid oma pisikesed (või suured) salasoovid täidetud

Sööme terve detsembri palju piparkooke ja maitsvaid soolaseid jõulusööke, kusjuures püüame vähemalt ühe korra lastega koos piparkooke küpsetada ja kaunistada

Veedame jõulupühad alati oma lähedases pereringis

Sellest aastast otsustasime ka jõulupidžaamade ja mõnusate lebotamise hommikute usku minna, kuna õige jõulumeeleolu algab





