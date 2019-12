GALERII | Avalda arvamust: kumb jõulukuusk on uhkem — Tallinna või Tartu oma?

Naistekas RUS

Fotod: Delfi

Eile, 1. advendil süüdati nii Tallinna kui ka Tartu raekoja platsi jõulupuude advendiküünlad ning algas kaunis pühadeaeg. Aga kas teadsid, et Leedus käib suurimate linnade — Vilniuse ja Kaunase — vahel igal aastal põnev võistlus, et selgitada välja, kelle kuusk on sel aastal kõige kaunim? Selgitame selle nüüd välja ka Eestis.