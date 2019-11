Kas sügava puudega laste pered on oma murega üksi? Riigi jagatavast rahast nende ööpäevaringseks hooldamiseks lihtsalt ei piisa...

Kolmandal ööl hakkas Tatiana jaks kaduma ja ta läks keset ööd ämmaemanda kabinetti ning tõdes, et tema enam ei jaksa. “Olin kolm ööd magamata, valud käisid kuni kümneminutiliste vahedega ja mingeid puhkehetki ei olnud. Siis üks arst vaatas mu haiguslugu ja küsis, et miks mind üldse nii kaua siin hoitakse,” räägib naine ning lisab, et esmasünnitajana ei osanud ta midagi ohtlikku isegi kahtlustada.

Arst otsustas sünnitusega lõpuks pihta hakata. “Jõudsin vaid mehele sõnumi saata, et nüüd hakkab midagi toimuma.” Varahommikul avati veed, mis olid muutunud roheliseks ja lõpuks, neljandal päeval sündiski Eerik.

Minutitepikkune elustamine

Kui lapse sünd peaks olema lapsevanemate jaoks üks kõige õnnelikumaid päevi nende elus, siis Tatiana ja Agrise jaoks see paraku nii ei olnud. Eerikut elustati peale sünnitamist üle kolme ja poole minuti. “Tal tekkis nii suur hapnikupuudus, et aju sai ulatuslikult kahjustada. Muud organid olid kõik terved, töötavad tänaseni ilusti,” selgitab ema.

Vastsündinu viidi peale sünnitust kohe Tartusse kontrolli, hiljem selgus, et haiglast oli neid Tartusse samal ööl viidud teisigi. “Ma koheselt ei teadnudki, mis oli juhtunud. Öeldi, et tavapärane kontroll ja last mulle ei näidatud,” meenutab Tatiana. “Järgmisel päeval otsustasin, et pean ise ka lapse juurde minema ja kui Tartusse jõudsime, siis inimene, kes tol ööl tööl oli olnud, küsis ka, et mis teil seal juhtus? Ta oli üllatunud, et nii palju lapsi oli samal ajal Tartusse suunatud. Aga Eerik oli neist kõige viletsamas seisus…”

Täislamav poisslaps

Kolmandal ööl avaldusid Eerikul krambid ja alguse sai pikk rida erinevaid haiglakülastusi, sest krambid ei allunud kontrollile ega allu siiamaani. “Saatusest, mis meid ees ootas, saime teada alles Eeriku 2.-3. elukuul. Seni oli teada, et tal on ulatuslik ajukahjustus, aga 20aastasele noorele vanemale ei ütle see väga palju ja arenguid on erinevaid — mõni laps suudab isegi kõndida, aga Eerik paraku on täislamav poiss,” räägib Tatiana. “Juba kolmandal elukuul oli näha, et ta ei neelata, hingamisraskusi siis veel ei olnud, aga ta ei hoidnud ka oma pead, polnud silmakontakti, kuulmist polnud võimalik kontrollida… Siis arstid ütlesid, et paraku siit midagi väga ei tule.”

Kui mõni lapsevanem oleks hakanud kohe võitlema, proovima saatusele vastu astuda, siis Tatiana seda tol hetkel ei suutnud ja ega sellest ka suurt kasu poleks olnud. “Võtsin selle risti ja kannan seda. Polnud mingit võitlust. Kelle või mille vastu üldse või kuidas? Tollel hetkel üritasin lihtsalt kuidagi ellu jääda ja toime tulla. Seda infot oli liiga palju ja hästi palju oli samas puudu ka.”

Kaheksa aastat lapsega kodus