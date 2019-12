Kuidas jõulud ilma stressita üle elada?

Paljude jaoks seostuvad jõulud tänapäeval stressiga: tuleb leida lähedastele kingid, koostada jõulumenüü, kodu kaunistada ja jõuluüritustel klaase kokku lüüa. Kõigega hakkama saamine võib tähendada suurt närvi-, raha- ja ajakulu. Siin viis lihtsat nippi, kuidas jõuluaeg ilma stressita üle elada ja pühadeaega päriselt nautida.

Ära jäta kõike viimasele minutile. Mõtle läbi, mida sul on vaja osta ja millised toimetused enne jõule ära teha. Tee endale ostunimekiri ja to do list ning vaata need seejärel kriitilise pilguga üle. Mõtle, kas kõik ostud on vajalikud ja kas kõik tegevused hädavajalikud. Hinda oma aega ja ressursse realistlikult. Ära võta endale liiga palju kohustusi.

Koosta jõulueelarve. Eelarve aitab kulutused kontrolli all hoida. Alati on mõistlik internetis natuke eeltööd teha, et leida kõige soodsamad pakkumised. Eelarve tuleb ka rõõmsam, kui kinkida ise valmis meisterdatud kingitusi. Tihti on emotsionaalne kink suurema väärtusega kui kaubanduskeskusest kaenlasse haaratud kallis kink.

Mine õue. Talvisel ajal on jube mugav siseruumides olla ja leida vabandusi, miks õue mitte minna. Teadusuuringud kinnitavad õues värske õhu käes viibimise kasulikkust, kuna see mõjub positiivselt nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. Tõenäoliselt on sinu kodu lähedal mõni terviserada, kergliiklustee või metsarada. Võta nutitelefon appi, haara pereliikmed või sõbrad kaasa ja minge üheskoos värskesse õhku neid radu avastama. Kui see tundub liiga tavaline, siis võid organiseerida hoopis öise matka kuuvalguses. Kindel on see, et igasugune aktiivne liigutamine aitab end paremini tunda ja vähendab stressi.

Mine uisutama. Mis oleks üks õige talv ilma uisutamiseta? Koos lähedaste või sõpradega jääl liuelda on üks parimaid võimalusi talvemõnusid nautida. Uisutamisest saadav positiivne emotsioon on garanteeritud ning kindel on see, et uisutamine mõjub kehale ja vaimule mitu korda paremini kui üks suur prassing.

Jäta endale aega puhkamiseks ja pühade nautimiseks. Jõulud on ennekõike aeg iseendale ja oma lähedastele. Keskendu sellele, et perel oleks üheskoos hea olla ja leia lisaks traditsioonilistele jõulutoimingutele uusi meelepäraseid tegevusi, mida üheskoos teha. Olgu selleks siis öine jalutuskäik metsas või liuglemine uisuplatsil. Oluline on teha seda, mis meeldib ja tunda sellest rõõmu.